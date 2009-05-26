В Киеве ограбили еще один банк

Сегодня около 12.00 в Подольском районе Киева на ул. Порика, 3, неизвестный мужчина с применением огнестрельного оружия совершил нападение на отделение Индекс-банка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, мужчина средних лет, рост около 175 см, был одет в черную куртку, темные брюки, зашел в финансовое учреждение, стал требовать у кассира деньги и произвел выстрел в потолок из обреза охотничьего ружья.

Завладев 45 тыс. грн. и некоторой суммой в валюте, он с места происшествия скрылся.

Милиция не исключает, что этот человек причастен к другим ограблениям финансовых заведений в столице, и просит всех, кому что-нибудь известно об этом человеке, сообщить в милицию по номеру "102".

Анонимность и вознаграждение в сумме 100 тыс. грн. гарантируются.