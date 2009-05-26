Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, карточками каких проблемных банков можно рассчитаться в торговых сетях

Банк Надра

Банк «Надра» предоставляет возможность держателям своих платежных карт расплачиваться в магазинах и сети Интернет. Максимальный платеж — тысяча гривен в сутки. В контакт-центре финучреждения заверили, что проблем с платежными картами в торговых сетях быть не должно, а если магазин отказывается их принимать, то разбираться надо с администрацией торговой точки. «Мы никак не можем повлиять на магазины, но, по сути, все они должны принимать наши карты. Вам лучше поговорить с кем-то из администрации магазина», — советует сотрудница банка.

Родовид Банк

Персонал колл-центра банка также уверен, что не принимать выпущенные их финучреждением карты продавцы не имеют права. «Платежная карта — это не просто карточка Родовид Банка, но международной платежной системы Visa. Поэтому любой магазин, на котором есть наклейка Visa, обязан их принимать», — уверяет представитель банка. Впрочем, в случае возникновения проблем держателю карты ничего не останется, кроме как разобраться с магазином самостоятельно. «Мы можем проверить вашу карту, может быть, с ней что-то не то. Я впервые сталкиваюсь с тем, что наши карты не принимают в магазинах», — говорит сотрудник. Родовид Банк установил суточные лимиты на все платежные карты в размере 300 гривен.

Укрпромбанк

Платежной картой Укрпромбанка клиент может рассчитаться не более чем на 5 тысяч гривен в сутки. В контакт-центре заверили, что карты должны принимать все магазины без исключения, но повлиять на торговую точку, если там не установлен POS-терминал Укрпромбанка, они не могут. Кроме того, сотрудница банка порекомендовала обратиться в отдел по работе с пластиковыми картами по телефону 8-800-501-48-80, чтобы проверить, работает ли карта. «Сейчас пошла волна звонков от держателей карт, которые были заблокированы из-за вируса в банкоматах. Может быть, ваша карточка попала под эту блокировку», — говорит девушка.

Банк Киев

В торговых точках платежные карты банка не принимают. Снять средства с карты можно через банкоматы или кассы банка. По состоянию на 25 мая банк «Киев» заправил 2 банкомата — в головном офисе по ул. Б.Хмельницкого и на Троещине по адресу ул. Братиславская, 52. Сотрудники советуют предварительно уточнять наличие средств в кассах и банкоматах. «Если вы поедете снимать средства в другой день, то лучше перезванивайте и узнавайте, какой банкомат инкассирован сегодня. Эта информация постоянно меняется», — предупредила девушка.

Трансбанк

Пластиковые карты, эмитированные Трансбанком, заблокированы. Наличку можно снять только в кассе финучреждения. Для этого необходимо подойти в банк и написать заявление, которое рассмотрит временный администратор. Сразу всю сумму клиенту не отдадут, а установят лимит в зависимости от остатка на карточном счету. «Если у вас, к примеру, 5 тысяч гривен, то раздробят по 1-2 тысячи. В любом случае эти решения принимает временный администратор», — сообщила сотрудница Трансбанка.

БРР

Банк регионального развития не выпускал свои платежные карты, а выдавал клиентам и сотрудникам карточки банка «Надра». По словам сотрудницы банка, платежные карты принимают во всех магазинах. Максимальная сумма платежа зависит от многих факторов. «У нас нет общей информации. Ваш лимит зависит от того, на каком предприятии вы работаете и какой остаток на вашем карточном счету», — объяснили в финучреждении.

Карты Захидинкомбанка, банков «Днистер», «Национальный кредит», «Национальный стандарт», «Европейский», «БИГ Энергия», «Арма» в торговых сетях не принимают. Одесса-Банк и банк «Причерноморье» своих пластиковых карт не выпускали.