Кабмин выделил 250 млн. на компенсацию вкладов Сбербанка СССР

Кабинет министров Украины выделит из Государственного бюджета 250 млн. грн. для выплаты в текущем году компенсаций вкладов Сбербанка СССР.

Соответствующее постановление КМУ (от 20 мая т.г. №481) о выплате в 2009 г. гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января в 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР, размещено на официальном сайте правительства.

Постановлением предусмотрено 87 млн. грн. направить на выплаты вкладчикам, которые не получили в 2008 г. компенсацию, предусмотренную постановлением Кабмина от 9 января 2008 г. №1. Сумма компенсации по данной статье не может превышать 1000 грн. на одного вкладчика. На выплаты компенсаций наследникам вкладчиков, которые умерли в 2005-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 г., предусмотрено 157 млн. грн. В частности, сумма компенсации в данном случае не может превышать 500 грн. И 6 млн. грн. направят на выплаты компенсаций наследникам застрахованных лиц или страхователей, которые умерли в 2006-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 г. Сумма выплат по данной статье также не может превышать 500 грн.

Все средства будут перечислены на счета «Ощадбанка» и НАСК “Оранта”. НАСК “Оранта” перечислит средства, которые поступили на ее счет, областным и городским дирекциям, а также страховым компаниям “Днепр”, “Оранта-Сич”, “Астарта”, “Орадон” и “Оранта-Лугань” для данных выплат.

Выплаты будут проведены до 25 декабря 2009 г.