Лобовое столкновение авто в Запорожье: среди пострадавших - 4 детей

В Запорожье на автотрассе Харьков-Симферополь произошло лобовое столкновение легкового автомобиля „Audi” из пассажирском микроавтобусом „Iveco”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров микроавтобуса, из них четверо детей госпитализированы с травмами различных степеней тяжести.

Правоохранительными органами по факту произошедшего проводится расследование.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 116 автоаварий, в которых погибли 23 и травмированы 170 лиц.