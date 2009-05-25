Лобовое столкновение авто в Запорожье: среди пострадавших - 4 детей
12:05, 25 мая 2009Общество
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Audi не разминулся с Iveco
В Запорожье на автотрассе Харьков-Симферополь произошло лобовое столкновение легкового автомобиля „Audi” из пассажирском микроавтобусом „Iveco”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров микроавтобуса, из них четверо детей госпитализированы с травмами различных степеней тяжести.
Правоохранительными органами по факту произошедшего проводится расследование.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 116 автоаварий, в которых погибли 23 и травмированы 170 лиц.
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