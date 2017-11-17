Защита по "делу 26 февраля" подал ходатайство о допросе Чубарова и Чийгоза - СМИ
Адвокаты также подали ходатайство о получении от контролируемого Москвой "верховного суда Крыма" копии приговора Ахтему Чийгозу.
Во время заседания подконтрольного Кремлю суда в Симферополе сторона защиты по «делу 26 февраля» подала ходатайство о допросе председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и его заместителя Ахтема Чийгоза. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Читайте такжеЧийгоз оценил, как изменилась Украина за время его пребывания в российском пленуСогласно сообщению, адвокаты также подали ходатайство о получении от контролируемого Москвой «верховного суда Крыма» копий протоколов заседаний и приговора по Чийгоза.
Сообщается, что суд взял перерыв для вынесения решения по ходатайствам до 11:00 20 ноября.
В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.
Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно - в отношении одного из лидеров крымскотатарского национального движения Чийгоза и в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Талята Юнусова, Эскендера Эмирвалиева, Арсена Юнусова и Эскендера Небиева.
13 ноября подконтрольный Кремлю суд в Симферополе перенес планируемое заседание по «делу 26 февраля» на 17 ноября из-за занятости судьи в другом процессе.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2017 года так называемый «верховный суд Крыма» приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили его в организации массовых беспорядков на территории Крыма.
25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Чубаров сообщил, что Чийгоза и другого его заместителя Ильми Умерова выдали Турции, 27 октября Умеров и Чийгоз прибыли в Киев.