В ЕЦ насчитали 7 своих побед на местных выборах (список)
Партия вела параллельный подсчет
В 7 из 18 населенных пунктов, где 24 мая состоялись досрочные выборы сельских и поселковых председателей, представители “Единого центра” убедительно получили наибольший кредит доверия граждан.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
Так, по данным пресс-службы, по состоянию на 03.00 25 мая согласно предварительному подсчету голосов “Единый центр” занимает передовые позиции:
1. Винницкая область (Левковский сельский совет) – Людмила ШТОГРИН – 61,6%;
2. Днепропетровская область (Шолоховский сельский совет) – Виктор БАЗИЛЕВИЧ - 97,24%;
3. Донецкая область (Привольский сельский совет) – Алексей КРИВОКОНЬ – 39,38%;
4. Киевская область (Михайловский сельский совет) – Тамара ОЛИЙНЫК – 57,84%;
5. Николаевская область (Воронцовский сельский совет) – Иван ОСЬМАК - 21,55%;
6. Тернопольская область (Рохмановский сельский совет) – Виктор КАРПЮК - 42,48%;
7. Черкасская область (Новоукраинский сельский совет) – Анатолий ВОЛЬВАЧ - 39,43%.
Как сообщалось, 24 мая в 11-ти областях Украины, в 18 населенных пунктах состоялись досрочные выборы сельских и поселковых председателей. В 17 из них “Единый центр” представил своих кандидатов, это наибольшее количество представленных участников среди всех политических сил.
Как сообщили представители “Единого центра”, на момент закрытия участков явка избирателей составила 62,1% по всей Украине. В целом выборы прошли спокойно, серьезных нарушений и неординарных инцидентов во время голосования на участках зафиксировано не было.
“Единый центр” проводил параллельный подсчет голосов.