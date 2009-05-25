В ЕЦ насчитали 7 своих побед на местных выборах (список)

В 7 из 18 населенных пунктов, где 24 мая состоялись досрочные выборы сельских и поселковых председателей, представители “Единого центра” убедительно получили наибольший кредит доверия граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Так, по данным пресс-службы, по состоянию на 03.00 25 мая согласно предварительному подсчету голосов “Единый центр” занимает передовые позиции:

1. Винницкая область (Левковский сельский совет) – Людмила ШТОГРИН – 61,6%;

2. Днепропетровская область (Шолоховский сельский совет) – Виктор БАЗИЛЕВИЧ - 97,24%;

3. Донецкая область (Привольский сельский совет) – Алексей КРИВОКОНЬ – 39,38%;

4. Киевская область (Михайловский сельский совет) – Тамара ОЛИЙНЫК – 57,84%;

5. Николаевская область (Воронцовский сельский совет) – Иван ОСЬМАК - 21,55%;

6. Тернопольская область (Рохмановский сельский совет) – Виктор КАРПЮК - 42,48%;

7. Черкасская область (Новоукраинский сельский совет) – Анатолий ВОЛЬВАЧ - 39,43%.

Как сообщалось, 24 мая в 11-ти областях Украины, в 18 населенных пунктах состоялись досрочные выборы сельских и поселковых председателей. В 17 из них “Единый центр” представил своих кандидатов, это наибольшее количество представленных участников среди всех политических сил.

Как сообщили представители “Единого центра”, на момент закрытия участков явка избирателей составила 62,1% по всей Украине. В целом выборы прошли спокойно, серьезных нарушений и неординарных инцидентов во время голосования на участках зафиксировано не было.

“Единый центр” проводил параллельный подсчет голосов.