Поручили ухаживать за дедушкой Бобом: учитель года Украины рассказала о своих новых заработках в Европе

Жительница Закарпатья Виолетта Македон, которая в 2016 году стала педагогом года в Украине, уехала на заработки в Европу, пишет elise.com.ua.

Креативный, перспективный и очень коммуникабельный педагог «с таким высоким государственным званием в школе больше не работает. Госпожа Виолетта, как оказалось, пока решила расширять поле своей деятельности вдали от родной страны — в далеком Лондоне.

Там для нее большие перспективы, там, по ее словам, она сможет себя лучше реализовать. Тем более, что сама еще молода и ее ожидают хорошие перспективы. По мнению Виолетты Македон, ничего удивительного в ее отъезде нет, решение она приняла взвешенное и правильное.

По словам молодой учительницы условия труда в Украине невыносимые. Труд не ценится, развития нет никакого, а перспективы для учителей очень туманные как собственно и для самой страны.

Относительно лондонской жизни, то остановилась в одной тамошней семье, которая занимается фотобизнесом. Супруг — местный, а жена украинка. Оба очень заняты, ведь там, по словам Македон, все в постоянном движении и неистово работают, зарабатывая деньги.

Учительнице года поручили ухаживать за дедушкой по имени Боб, с которым она, согласно заранее разработанному плану, гуляет по столице, посещает музеи, театры, парки, другие знаковые места Лондона и тому подобное.

Виолетта говорит, что в Лондоне ей за день платят столько, сколько в Украине выходило за месяц. Также молодая и перспективная учительница говорит, что не планирует возвращаться в такую Украину. Возможно со временем да, но не сейчас.