Улучшение в украинской экономике начнется уже в этом году

Украинская экономика начнет преодолевать последствия кризиса уже в этом году, убежден Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Об этом посол, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине, пишет в своей статье для “Зеркала недели”.

При этом дипломат отмечает, что руководству Украины все равно придется принимать сложные и непопулярные решения в сфере экономики.

«Экономика Украины начнет приходить в себя уже в этом году. Тем не менее руководство Украины еще ждут серьезные вызовы и нелегкие решения», - отметил посол.

При этом У.ТЕЙЛОР отметил, что непопулярные решения, связанные с реформами в разных сферах общественной жизни, следует принимать как можно быстрее.

«Украина переживает непростое время в политическом и экономическом аспектах. И сложные решения не могут ждать до президентских выборов», - отметил он.

Дипломат также перечислил сферы, в которых лидеры украинского народа должны объединить усилия.

"Этим лидерам стоит работать в координации с МВФ, Всемирным банком, другими международными донорами. Нужно проводить мероприятия, направленные на реформирование пенсионной системы и компании «Нафтогаз». Необ­ходимо выработать основы для реформирования хрупкого банковского сектора, которое бы сделало рекапитализацию банков и решение вопросов проблемных банков прозрачными, соответствующими мировой практике. Общее видение и решительные конкретные действия украинского руководства будут необходимы для восстановления доверия украинского народа и международного сообщества", - уверен У.ТЕЙЛОР.