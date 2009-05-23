НБУ начал процедуру ликвидации банка «Причерноморье»

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии банка «Причерноморье» (Днепропетровск) и начале процедуры его ликвидации.

Об этом говорится в письме НБУ №44-012/5249-9950 от 22 мая т.г., текстом которого располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что, согласно постановлению правления Национального банка Украины от 20 мая 2009 года №305 от 25 мая 2009 года, отозвана банковская лицензия у ОАО КБ „Причерноморье” (Днепропетровск) и инициирована процедура ликвидации банка», – сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, временная администрация в банке «Причерноморье» была введена с 30 января 2009 года. Временным администратором назначен Юрий ШЕВЦОВ.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Причерноморье» (Днепропетровск) начало свою деятельность в апреле 1993 года.

На начало 2006 года акционерами банка с долями более 5% являлись: украинско-британское предприятие с иностранными инвестициями «Укрвнешметаллкомплект» (13,67%), компании «Интертекс» (9,96%), «Ремтомед» (9,95%), «АБ Клуб» (6,28%) и «ЛСТ» (5,26%).

Уставный капитал банка на 1 июля 2008 года составлял 85 млн. грн.