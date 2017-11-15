В Харькове суд продлил домашний арест экс-мэру Славянска Штепе

Ленинский райсуд Харькова продолжил экс-мэру Славянска Донецкой области Неле Штепе круглосуточный домашний арест до 13 января 2018 года включительно.

Читайте такжеСуд оправдал обвиняемого в сепаратизме экс-мэра СтахановаКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 15 ноября, огласил председательствующий судья Сергей Скляренко.

В начале заседания Скляренко, который вошел в процесс сегодня, 15 ноября, вместо председательствующего Виктора Викторова, который 7 ноября ушел в декретный отпуск, заявил самоотвод, ссылаясь на нарушения порядка назначения его запасным судьей по делу. Коллегия судей не удовлетворила самоотвод.

После этого адвокат Штепы Александр Шадрин заявил Скляренко отвод, выразив сомнение в его беспристрастности. Этот отвод также не был удовлетворен.

Несмотря на назначение нового судьи, слушание дела продолжилось, а не было назначено сначала.

При рассмотрении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета защита Штепы заявила ходатайство об изменении условий меры пресечения.

По словам адвокатов, электронный браслет, который обязана носить Штепа, часто ломается, что приводит к тому, что в доме подсудимой или постоянно дежурят полицейские, или ночью ей приходится включать видеосвязь, чтобы доказать правоохранителям свое присутствие в городе. Это ухудшает самочувствие Штепы. Кроме этого, по словам адвокатов, подсудимая нуждается в медицинском лечении.

Выслушав мнение сторон, суд постановил продлить Штепе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет до 13 января 2018 года включительно, запретив ей без разрешения покидать постоянное место жительства.

Кроме этого, суд разрешил Штепе с 20 по 24 ноября временно покинуть место жительства для проведения медицинского обследования в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Ленинский районный суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Справка УНИАН. Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей") и ч. 1 ст. 258-3 ("создание террористической группы или организации") Уголовного кодекса.