Штепа прибыла в зал суда на высоких каблуках и рассказала о плохом самочувствии (видео)

Штепа в суд прибыла за полчаса до начала заседания в сопровождении невестки на обычной машине. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Женщина рассказала, что чувствует себя плохо, но на заседание она прибыла в ярком платье и надела очень высокие каблуки. На ее руках и ногах не заметили электронный браслет, который на Штепу должны были надеть, когда освободили из СИЗО.

Отсутствие браслета адвокат подсудимой пояснил недостаточным их количеством в области.

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Сама Штепа заявила, что не собирается покидать территорию Украины и ожидает справедливого суда. Суд над ней продолжится уже завтра.

Следует отметить, что за три года в СИЗО экс-мэр Славянска изменила свои взгляды, но не предала высоких каблуков и верного друга Азарова. Весной 2014-го гламурная блондинка одной из первых поддержала создание псевдореспублик на Донбассе, через российские СМИ благодарила Путина за захват Крыма. Но это не единственное, чем она запомнилась среди других депутатов.