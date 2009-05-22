Регионы и БЮТ борются за контроль над судебной системой

Фракции Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко борются за контроль над Высшим советом юстиции.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу «Рада».

Эти две фракции «борются за то, кто будет контролировать судебную систему, а для того, чтобы контролировать судебную систему, нужно иметь контроль над Высшим советом юстиции, который имеет чрезвычайно широкие полномочия», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, приведение к присяге трех членов ВСЮ стало политическим вопросом. Спикер напомнил, что сегодня парламент не поддержал рассмотрение вопроса о приведении этих судей к присяге.

«Все откладывается, считают расклады – кто из членов ВСЮ за какой политической силой стоит, и что изменится, когда приступят к выполнению обязанностей эти члены ВСЮ», - сказал В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что члены ВСЮ были избраны еще в 2007 году и, в соответствии с законодательством, на протяжении двух месяцев должны быть приведены к присяге.

По словам председателя ВР, некорректно ссылаться на то, что этот срок давно истек, и поэтому эти судьи уже потеряли право приведения к присяге.

«Это вина не членов ВСЮ, а проблема Верховной Рады Украины, почему она не выполнила эту функцию», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, поднятие этого вопроса может привести к блокированию трибуны, поэтому он вынужден искать выход из ситуации. В.ЛИТВИН напомнил, что предложил на следующей пленарной неделе все-таки рассмотреть вопрос о приведении к присяге членов ВСЮ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, Верховная Рада Украины не поддержала предложение рассмотреть на сегодняшнем заседании вопрос о приведении к присяге членов Высшего совета юстиции.

*** В кулуарах парламента народные депутаты говорят о том, что на сегодняшний день ВСЮ в основном контролируется Партией регионов, но в случае приведения к присяге трех новых членов контроль в этом органе может перейти к БЮТ.