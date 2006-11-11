Сергей Луценко: «Антикриминальный выбор» сделал свой выбор

Всеукраинская общественная организация «Антикриминальный выбор» не превратится в политическую партию и никогда не будет субъектом избирательного права. Об этом сегодня в Сумах заявил один из лидеров ВОО «АКВ» Сергей ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, С.ЛУЦЕНКО во время городского митинга на площади Независимости по поводу возвращения в Украину экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ отметил, что «попытка реанимировать режим «кучмизма-щербанизма» благодаря сумчанам и всем не безразличным гражданам Украины не пройдет».

На сумском Майдане в это время собралось около 5 тысяч жителей областного центра, представителей политических партий и общественных организаций. Над площадью реяли флаги ВОО «АКВ», НРУ, УНА-УНСО, БЮТ, НСНУ, Гражданской инициативы «Ночной дозор» и государственные флаги Украины. Люди держали плакаты с надписями «Либо ЩЕРБАНЬ – в суд, либо Сумы – на Майдан!», «ЩЕРБАНЯ – на нары!», «Вор должен сидеть в тюрьме!» и тому подобное. Активисты общественной организации непосредственно на площади вкопали в землю «пограничный столб», который символизировал запрет на въезд В.ЩЕРБАНЮ в Сумскую область.

«Бандитского реванша в нашем государстве не будет! Мы отмечаем необъективность Генпрокуратуры, а потому Верховная Рада должна взять под контроль расследование и доведение до логического завершения всех уголовных дел в отношении ЩЕРБАНЯ. Ему нужны не няни-депутаты, а няни с наручниками и ключами от камер в СИЗО в городе Ромны Сумской области, где сидели сумские студенты после подавления их похода на Киев в 2004 году. ЩЕРБАНЯ – в суд! ЩЕРБАНЯ – на нары!», - заявил С.ЛУЦЕНКО.

На пресс-конференции С.ЛУЦЕНКО сообщил журналистам местных и центральных СМИ, что Сумская областная организация «Антикриминальный выбор» является одной из лучших среди региональных ячеек. «Она первой в Украине адекватно среагировала на действия Генпрокуратуры, следователи которой отпустили подозреваемого в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины ЩЕРБАНЯ на поруки трех нардепов «с гармошкой». Наши сумские активисты подняли общественность на защиту правопорядка, законности и демократии на украинской земле», - подчеркнул С.ЛУЦЕНКО.

Он также сообщил, что во вторник, 14 ноября, «Антикриминальный выбор» объявляет общий сбор активистов организации и проведет пикетирование Генпрокуратуры с требованием объяснить народу Украины, почему затягивается расследование десятков резонансных уголовных дел во всех областях нашего государства, убытки по каждому из которых превышают 1 миллион гривень. «Генпрокуратура и генпрокурор спокойно спать не будут! Мы будем требовать отставки Генпрокурора МЕДВЕДЬКО!», - сказал С.ЛУЦЕНКО.

Также во время пресс-конференции он представил журналистам сигнальный экземпляр газеты «Полигон» сумской областной организации “АКВ” и сообщил, что подобные газеты (с разными названиями) местных ячеек в ближайшие дни выйдут в свет во всех регионах Украины.