В центре Донецка заблудились двое лосят

Сегодня в центре Донецка, пока неизвестно каким образом, оказались двое лосят.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. Согласно сообщению, сегодня в 6.00 на диспетчерский пульт управления МЧС в городе Донецке поступил сигнал о том, что в одном из центральных районов города, на территории областного клинического детского центра находятся двое лосят.

На место события выехал начальник части Дмитрий КОСТЯМИН. Он рассказал, что сначала воспринял это сообщение как шутку, однако звонил по телефону сам директор детского центра Олег ЕВТУШЕНКО. Директор центра о лосятах услышал от дежурной медсестры, которая утром увидела в окно, как в ворота учреждения, которые остались приоткрытыми на ночь, заходят лосята. Директор распорядился закрыть ворота.

Сейчас лосятам налили воду, они едят свежую траву и ветви деревьев, им очень нравится объедать цветы каштанов. Животные людей к себе не подпускают, очень пугаются и начинают бегать по территории детского центра. Поэтому их оставили в покое, чтобы лосята не бросались на изгородь и не травмировались.

Дети, которые проходят реабилитацию в клиническом центре, больные церебральным параличом, поэтому сотрудники выносят их на руках и разрешают издали посмотреть на пугливых животных.

Спасатели связались с охотничьим хозяйством, представители которого приедут и заберут лосят к себе, пока не обнаружится владелец.

В Центре пропаганды сказали, что на данный момент владелец лосят неизвестен и как попали животные в центр большого города также неизвестно.