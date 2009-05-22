Курсы валют в обменниках Киева

С 18 по 22 мая средний курс покупки наличного доллара в украинских банках повысился на 1,3%, продажи – на 0,5% и составляет 7,58/7,67 грн./долл.

Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 3,6% и сегодня составляет 10,41 грн./евро, продажи – на 3% - до 10,69 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 18 по 22 мая повысился на 3,2% и сегодня составляет 0,2250 грн./рубль, продажи – на 0,9% - до 0,2455 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,60 грн./долл. (курс покупки с начала недели повысился на 1,3%), продают – по 7,66 грн./долл. (курс продажи повысился на 0,5%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,48 грн./евро (курс повысился на 3,8% с 18 мая), продажи – 10,69 грн./евро (курс повысился на 3,3%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 3% с начала недели и составляет в среднем 0,2234 грн./рубль, продажи – на 0,4% – до 0,2471 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,75 грн., евро – 10,30/10,60 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,55/7,70 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/7,69 грн., евро – 10,37/10,61 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 22 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6161, к евро – 10,488131, к российскому рублю – 0,2421.