Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как можно забрать из проблемного банка действующий депозит или вклад, срок которого истек

Самый распространенный способ снять средства с депозита в банке с временной администрацией — найти заемщика, который выплачивает банку кредит, и продать ему вклад со скидкой. Найти приемлемый вариант обмена можно, воспользовавшись услугами специализированных посредников, к примеру, Украинской биржи депозитов, Кредитно-депозитной биржи или любым другим интернет-ресурсом, который «сводит» заемщиков и вкладчиков.

Банк Надра Банк «Надра» не предоставляет своим клиентам возможности производить зачет средств с депозита в счет погашения кредита другого человека. «Наш банк не предлагает такой услуги. Погасить кредит вы можете только своим депозитом, открытым в банке «Надра», — говорит сотрудник контакт-центра банка. Переоформить кредит третьего лица на себя также нельзя. Впрочем, невзирая на такой запрет, договориться с банком «Надра» все-таки можно. «Официально они не разрешают делать взаимозачет кредитов и депозитов, потому как им выгоднее, чтобы по кредиту платили «живыми» деньгами, но варианты существуют. Я не утверждаю, что обменять депозит на кредит можно в любом отделении, но договориться с ними можно», — рассказал один из финансовых брокеров, который занимается обменом депозитов.

Предложений как на продажу, так и на покупку вкладов банка «Надра» огромное количество. Например, на сайте Украинской биржи депозитов выставлено на продажу 540 вкладов, на покупку депозита подано 730 заявок. Размер дисконтов по депозитам в банке «Надра» колеблется от 15% до 50%.

Банк Киев Ассортимент вкладов банка «Киев», выставленных на продажу, немного скромнее, чем у банка «Надра» — 130 предложений. Желающих приобрести вклад всего 35 человек. Большинство предложений стандартны: «Куплю/продам депозит с дисконтом». Иногда попадаются объявления по обмену средств на автомобиль или квартиру. «Продам депозит или обменяю на квартиру. Сумма депозита — 120 тысяч гривен и 7 тысяч долларов», — говорится в одном из объявлении.

Укрпромбанк

Банк подходит к каждому случаю индивидуально. Теоретически, погасить кредит чужим депозитом можно, но такое решение принимается в головном офисе. «Если вы нашли партнера, то подходите в отделение с договорами, напишите заявление. У нас индивидуальный подход к каждому случаю», — говорит сотрудница финучреждения.

Желающих продать депозит в Укрпромбанке больше, чем тех, кто мог бы его купить. Отдадут свой вклад 450 клиентов с дисконтом от 15% до 40%, а вот приобрести депозит на погашение кредита со скидкой от 30% до 50% согласны 293 человека.

Родовид Банк

Как и в Укрпромбанке, в Родовид Банке к вопросу взаимозачета кредитов и депозитов подходят индивидуально. «Каждое заявление рассматривается индивидуально. Главное, чтобы срок депозита не истек до 16 марта (даты введения временной администрации)», — объясняет сотрудник контакт-центра. Чтобы произвести обмен, заемщику и вкладчику нужно написать соответствующее заявление.

На сайте Украинской биржи депозитов размещено более 160 предложений по продаже вкладов Родовид Банка, на покупку — 127 объявлений. «Продам депозит 100 тысяч гривен с дисконтом в 20% либо обменяю с моей доплатой на земельный участок в Киеве (Осокорки) или в другом месте, до 2500 долларов за сотку», — гласит одно из объявлений. Средний дисконт по гривневым депозитам составляет 20-30%, а по валютному вкладу можно потерять до половины всей суммы.

Клиенты более мелких банков не так активны. Средства в банке «БИГ Энергия» готовы продать 28 вкладчиков, в Трансбанке, Захидинкомбанке и БРР по 10, в банке «Европейский» — 13 человек, банке «Причерноморье» — 6, банке «Арма» — 3, в банке «Национальный кредит» всего 1 вкладчик. Активности вкладчиков Одесса-Банка, банков «Днистер» и «Национальный стандарт» вообще не наблюдается.