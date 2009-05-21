Таможню к Евро-2012 придется серьезно реформировать

В рамках подготовки к Евро-2012 украинских таможенников ожидают испытания на знание европейских языков, поскольку общение с европейскими болельщиками должно проходить на наивысшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции во время визита на Закарпатье сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО.

Он также сказал, что в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу инфраструктура Гостаможслужбы проходит состояние серьезного реформирования. «Мы должны реформировать не сами таможенные площадки, но и информационные потоки. Главное - скорость обмена информацией, скорость - таможенное оформление, и если говорить в этом смысле, то еще есть ресурсы для улучшения”, - сказал он.

По вопросу соответствия украинских пунктов пропуска современным европейским требованиям, то, по словам председателя Гостаможслужбы, сегодня они отвечают нормам. Однако если говорить на перспективу, то еще есть ресурсы для усовершенствования накануне Евро-2012, поскольку понятно, что технический прогресс не будет стоять на месте. «Мы понимаем, какие вызовы будут ожидать таможенников во время этого события: это и количество туристов, которые будут пересекать границы, скорость их оформления, но это и попытки возможных незаконных перемещений через границы Украины», - уточнил А.МАКАРЕНКО.

Он также сообщил, что сейчас на таможнях Украины продолжается процесс установления закупленных в прошлом году рентген-установок типа «Рапискан», которые помогут лучше контролировать ситуацию с незаконным перемещением товаров.