"Мы - артисты высочайшего уровня": Потап оценивает свои доходы с Настей Каменских в баррелях

Спустя неделю после новости о том, что Потап и Настя больше не будут выступать вместе, оба артиста представили свои сольные работы. Почему музыканты приняли решение пока выступать отдельно – Алексей Потапенко рассказал в интервью Кате Осадчей.

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«Есть такие вещи, основополагающие: любовь, нефть, золото и «Потап и Настя». Отказаться от этого было очень сложно. Но мы уже немножечко устали от бесконечных концертов. Стали немного пробуксовывать: какие-то чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже не понимаем, как это все. Поэтому решили посмотреть на себя со стороны и подумать, возвращаться ли нам, когда и с чем», пишет журнал Elle.

Но несмотря на объявленную паузу в деятельности дуэта, Потап уверен: деньги будут всегда, потому что они артисты высочайшего уровня.

«Настя стоит 250 тысяч долларов, что я вам скажу. Хотите, скажу любую цифру, придумайте что хотите. Но дело не в деньгах. Деньги и так будут, мы – артисты высочайшего уровня», - заявил продюсер.

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