В Киевском зоопарке из-за слона «закроют» еще и бегемота с носорогом

Киевский зоопарк информирует, что 23 мая слон, бегемот и носорог будут недоступны для обзора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного зоопарка.

Согласно официальному сообщению, в этот день азиатскому слону Бою будут делать плановый «педикюр» и лечебные процедуры.

Как отмечают специалисты зоопарка, дикие слоны в поисках еды могут преодолевать за сутки расстояние в несколько десятков километров, стирая свои ногти естественным путем. В условиях зоопарков за состоянием слоновых ног следят рабочие, которые осуществляют обязательные ежедневные процедуры.

“В связи с тем, что 39-летний слон Бой имеет от природы очень «мужской» характер и почти не поддается дрессировке, процедура ортопедической расчистки излишне разросшихся роговых чехлов (ногтей) будет проходить под общим наркозом”, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Кроме того, слону еще необходимо хирургическое лечение по поводу хронических абсцессов верхней челюсти, а также пододерматита, что также планируется осуществить, когда слон будет находиться под действием снотворного.

Специалистами Киевского зоопарка вместе с коллегами из Мюнхенского зоопарка уже проводились успешно подобные операции Бою в 2000 и 2004 гг. Во всех случаях специалисты из Германии оказывали методологическую помощь, техническую поддержку и непосредственно проводили оперативное лечение бесплатно.

Как сообщает Киевский зоопарк, в этот раз также прибудет делегация из Мюнхена, в составе которой будет директор Мюнхенского зоопарка, профессор Хенинг ВИЗНЕР, врач ветеринарной медицины Юлия МАЛТЦАН, ассистенты Андреасон ФРИЗ и Роберт МЮЛЛЕР. Сопровождать немецких специалистов будет Баварское телевидение.

Входной билет в зоопарк 23 мая будет стоить 20 грн. для взрослых посетителей и 10 грн. для льготных категорий посетителей. Администрация просит прощения за временные неудобства.