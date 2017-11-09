Как вы оцениваете свои знания по украинскому языку? – опрос УНИАН

В День украинской письменности и языка УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они оценивают собственные знания по государственному языку.

День украинской письменности и языка ежегодно отмечается в Украине 9 ноября, начиная с 1997 года. По православному календарю это день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Читайте такжеВступили в силу языковые квоты на радио: украинской музыки станет больше

В этот день на украинском радио традиционно проходит радиодиктант национального единства. Эту акцию проводят с 2000 года. С тех пор ежегодно все желающие могут принять участие в написании радиодиктанта и не только выяснить, хорошо ли знают украинский язык, а еще и продемонстрировать единство со всеми, кто любит и уважает украинское слово.

Сегодня с этим праздником украинцев уже успели поздравить президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня наше государство отмечает День украинской письменности и языка. Пусть вечно звучит украинский язык и приобретает поклонников по всему миру!", - написал президент в Facebook.

Читайте такжеУкраинский язык делает Украину сильнее, поэтому не все соседи этим довольны – Геращенко

В свою очередь Гройсман в Facebook отметил, что украинский язык является великим и неповторимым сокровищем, который соединяет поколения украинцев в разных уголках Земли. "Горжусь тем, что разговариваю на украинском!", - добавил он.

При этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий в День украинской письменности и языка призвал граждан изучать государственный язык и общаться на нем, беречь и лелеять его.

"И призываю в этот день тех, кто еще не владеет до конца украинским языком, заговорить на государственном, родном языке и тем отметить День письменности. Это будет большой вклад в развитие украинской идентичности", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам последних опросов, в Украине увеличилось количество граждан, которые считают себя этническими украинцами.