Португалия представила слоган и логотип Евровидения-2018

15:46, 08 ноября 2017
Общество
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Слоган Евровидения-2018 будет звучать как  All Aboard!", что в переводе означает "Все на борт!".

eurovision.tv

Португалия, которая в 2018 году будет страной-хозяйкой "Евровидения", представила слоган и логотип песенного соревнования. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Главным логотипом "Евровидения-2018" будет морская раковина. А вот слоган будет звучать как  All Aboard!", что в переводе означает "Все на борт!".

Логотип представлен в 12 вариациях: все рисунки с морской символикой. Ведь Лиссабон, где и состоится конкурс, главный порт Португалии.   

eurovision.tv

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая. На данный момент свои заявки на участие в конкурсе подали 42 страны, в том числе и Украина.

Как сообщал УНИАН, победителем "Евровидения" в 2017 году стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

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Теги: #Евровидение-2018#логотип Евровидения