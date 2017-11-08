Португалия представила слоган и логотип Евровидения-2018

Португалия, которая в 2018 году будет страной-хозяйкой "Евровидения", представила слоган и логотип песенного соревнования. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Главным логотипом "Евровидения-2018" будет морская раковина. А вот слоган будет звучать как All Aboard!", что в переводе означает "Все на борт!".

Логотип представлен в 12 вариациях: все рисунки с морской символикой. Ведь Лиссабон, где и состоится конкурс, главный порт Португалии.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая. На данный момент свои заявки на участие в конкурсе подали 42 страны, в том числе и Украина.

Как сообщал УНИАН, победителем "Евровидения" в 2017 году стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.