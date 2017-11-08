Очередные обыски у крымских татар в оккупированном Крыму: МИД Украины требует от России прекратить репрессии
12:31, 08 ноября 2017Общество
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В МИД заявили, что требуют от российской власти прекратить обыски.
В МИД Украины также требуют допустить мониторинговые миссии / фото УНИАН
Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации прекратить очередные обыски крымских татар в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в микроблоге Twitter.
«Очередные обыски, задержания крымских татар. Требуем от российской оккупационной власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии. Крым кровоточит (#CrimeaIsBleeding)», - заявила она.
Как сообщал УНИАН, сегодня ранее общественная организация «Крымская солидарность» заявила об очередных обысках и задержаниях крымскотатарских активистов в ряде населенных пунктов оккупированного Крыма.
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