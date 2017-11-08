Очередные обыски у крымских татар в оккупированном Крыму: МИД Украины требует от России прекратить репрессии

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации прекратить очередные обыски крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

«Очередные обыски, задержания крымских татар. Требуем от российской оккупационной власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии. Крым кровоточит (#CrimeaIsBleeding)», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее общественная организация «Крымская солидарность» заявила об очередных обысках и задержаниях крымскотатарских активистов в ряде населенных пунктов оккупированного Крыма.