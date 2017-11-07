Еще одна украинская звезда устроилась на росТВ

Украинская певица Анна Седокова устроилась работать на российский телеканал СТС.

"Канал СТС отправил Анну Седокову в кругосветное путешествие. Вместе со своими детьми певица будет проверять, какие страны в мире лучше всего подходят для отдыха с семьей", - пишет Vikistars.

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Всего должно выйти 10 выпусков данного шоу, с длительностью в 25 минут каждый. Точная дата выхода "Вокруг света во время декрета", пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале МУЗ-ТВ.

Кроме того, певица Вера Брежнева станет ведущей нового масштабного шоу на российском канале СТС "Успех", в котором лучшие вокалисты со всей РФ будут бороться за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров.