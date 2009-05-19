Эксперт: украинская экономика по-прежнему в состоянии депрессии

Украинская экономика по-прежнему находится в состоянии сильной депрессии, и никаких признаков восстановления в ближайшее время нет.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, с начала текущего года ежемесячные показатели сокращения промышленного производства составляли 30-35% (год к году). Существенное сокращение наблюдается в различных секторах, отметил экономист. Он считает, что «кажущееся улучшение ситуации в пищевой промышленности в апреле может создать обманчивое впечатление, так как оно было обусловлено, главным образом, быстрым ростом в производстве алкогольной, табачной продукции и подсолнечного масла, в то время как большинство других сегментов осталось глубоко в минусе».

Таким образом, по мнению экономиста, проблема низкого потребительского спроса сохраняется, что подтверждают недавно опубликованные данные о товарообороте розничной торговли, который упал на 17% (г/г) за апрель. Он прогнозирует, что при слабом спросе на внутреннем и внешнем рынках сейчас необоснованно ожидать восстановления во втором квартале 2009 года. Вместе с тем, в четвертом квартале 2009 года в Украине должен наблюдаться рост промышленного производства, который будет объясняться, в частности, низкой базой сравнения прошлого года, считает А.БЛИНОВ. По его прогнозам, падение объемов промышленного производства в 2009 г. составит 19% (г/г).