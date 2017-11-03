На Буковине за смертельное ДТП к 4 годам тюрьмы приговорили командира взвода

Глыбокский районный суд Черновицкой области признал виновным командира взвода одной из воинских частей в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек.

Как сообщила сегодня пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины, открытое судебное заседание состоялось 2 ноября.

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«Доказано, что весной 2017 года старший лейтенант Б., управляя личным автомобилем, не учел дорожной обстановки, неправильно применил приемы управления автомобилем и необоснованно изменил направление движения влево, выехав на встречную полосу движения. Тем самым военнослужащий допустил столкновение со встречным автомобилем марки «ВАЗ-2109», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия, а еще один пассажир получил средней тяжести телесные повреждения.

Суд учел все обстоятельства уголовного преступления, признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц), и приговорил его к 4 годам лишения свободы и одновременно лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года.