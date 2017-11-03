ДТП с участием маршрутки на Львовщине: число пострадавших возросло до 13 человек

Во Львовской области до 13 человек возросло число травмированных в результате вчерашнего ДТП, во время которого автомобиль Kia Carens столкнулся с рейсовым автобусом «Эталон».

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 27-летний водитель иномарки, житель пригорода Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, следовавшим во Львов. На момент столкновения в салоне автобуса находились 29 человек.

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В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса в возрасте от 20 до 52 лет, все - жители села Большие Глебовичи Перемышлянского района. Также во время ДТП получили травмы 28-летний водитель и 44-летний пассажир легкового автомобиля.

По состоянию на утро 3 ноября восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения области, пятеро - находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 2 ноября около 16.00 возле села Залесье Перемышлянского района.

На момент аварии было известно о семи пострадавших, доставленных в больницу.