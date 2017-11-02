Нардеп рассказал подробности встречи генпрокурора с матерью осужденного пограничника Колмогорова

Народный депутат от ВО «Батькивщина» Игорь Луценко сообщил подробности встречи генерального прокурора Юрия Луценко с матерью приговоренного к 13 годам заключения пограничника Сергея Колмогорова, участниками судебного процесса и народными депутатами.

Об этом Луценко рассказал в комментарии УНИАН.

"На встрече я увидел более-менее позитив. Они (чиновники Генпрокуратуры - УНИАН) не против того, чтобы дело передать на новое судебное следствие, если защита Колмогорова приведет аргументы относительно нарушений в рассмотрении дела на уровне первой и второй судебных инстанций", - сказал Луценко.

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Также он добавил, что на встрече речь шла об изменении квалификации уголовного преступления - «умышленное убийство», по которой Коломогорова приговорили к 13 годам лишения свободы.

"Конечно, об этом говорили, но этот вопрос не может быть сейчас в кассационном порядке. Но, если дело вернут на рассмотрение в апелляцию, то могут быть дискуссии об изменении квалификации. Задача же на ближайшее время - вернуть ситуацию назад, отменить приговор, и тогда мы сможем ходатайствовать о домашнем аресте для Колмогорова на период нового судебного следствия", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня заседание Высшего спецсуда по рассмотрению кассационной жалобы на приговор осужденному за убийство пограничнику Колмогорову было перенесено на 6 ноября из-за неявки военного прокурора.

В суд поддержать Колмогорова пришли около 200 человек, преимущественно пограничники, а также представители общественных организаций. После переноса заседания они выражали возмущение по поводу неявки прокурора.

Также сегодня генпрокурор встретился с матерью осужденного пограничника, депутатами и участниками судебного процесса. После встречи Луценко заявил, что поддерживает проведение повторного судебного следствия по делу Колмогорова.

Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года.

В тот день пограничники увидели на берегу моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по авто, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.