"Отрыжка русского мира": Тымчук рассказал об осуждении пограничника за выполнение приказа в 2014 году

Мариупольский суд принял несправедливое решение, осудив украинского пограничника Сергея Колмогорова к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосте в сентябре 2014 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народній депутат Дмитрий Тымчук

«Если мы говорим об отрыжке «русского мира» в наших судах – добро пожаловать в Мариупольский суд, который приговорил украинского пограничника С.Колмогорова к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосту в сентябре 2014 года», – написал нардеп.

По его словам, решение принято в интересах страны-агрессора, развязавшей войну в Украине.

Тымчук отметил, что, вынося приговор украинскому силовику за выполнение приказа, мариупольский суд не принял никаких решений по поводу подписания в Мариуполе в 2014 г меморандума с «ДНР» и организации «совместного патрулирования» с боевиками «дружинников» Ахметова.

«В решении мариупольского суда мы не увидели ни права, ни справедливости, ни намека на незаангажированное решение», – подчеркнул нардеп.

Он сообщил, что 2 ноября дело рассмотрит Высший специализированный суд (адрес – Киев, ул. Филиппа Орлика, 4).

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"Если мы сейчас сдадим нашего пограничника – грош цена нашей независимости, оплаченной кровью тысяч украинцев. Грош цена нашему «правосудию». Как народный депутат Украины, я готов взять на поруки С.Колмогорова. Уверен, найду немало единомышленников в депутатском корпусе. Его место – не в СИЗО, а в почетных рядах украинских силовиков, отстоявших Украину", - добавил нардеп.

Решение суда прокомментировала и народный депутат Ирина Фриз, рассказав подробности происшествия в 2014 году. По ее словам, пограничник получил приказ от начальника мобильной пограничной заставы остановить автомобиль «Шкода Рапид», который двигался в пункт технического наблюдения. «Требование остановиться водитель автомобиля проигнорировал. Выполняя приказ, Колмогоров С.В. совершил 12 выстрелов из автомата АКС-74 в направлении автомобиля, который находился в 50 м от него. Кроме него в сторону транспортного средства осуществляли выстрелы другие военнослужащие (как минимум четверо). В результате стрельбы пассажирке – гражданке Рыжиковой И.В., которая находилась на переднем сидении, были нанесены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице», – написала нардеп на своей странице в Facebook.

«В очередной раз убеждаюсь, что одной из самых больших проблем Украины является ее судебная система. Именно она позволяет коррупционерам избегать наказания, а военнослужащих наказывать за выполнение служебных обязанностей», – резюмировала Фриз.

Как отметили представители Всеукраинской организации ветеранов-пограничников несколькими днями ранее, пограничник осужден за то, что выполнил приказ остановить машину с соратником террористов, который действовал в интересах сепаратистов.