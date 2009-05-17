В Винницу привезли мощи Спиридона Тримифунтского.

Как передает корреспондент УНИАН, 16 мая около 19 часов мощи святого несли крестным ходом по центральной улице города (на это время движение транспорта было приостановлено). В крестном ходе приняли участие больше 300 священников и свыше 4 тысяч верующих.

Мощи Спиридона Тримифунского доправили в Преображенский собор, который открыт круглосуточно и каждый желающий может им поклониться.

В понедельник, 18 мая, в 10 часов мощи Спиридона Тримифунтского будут перевезены в Николаев, а затем в Крым.

Как сообщалось, мощи Спиридона Тримифунтского были доставлены в Украину 26 апреля из греческого острова Керкира.

Справка УНИАН. Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сохранилось очень мало сведений. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои доходы он отдавал на нужды ближних и чужестранцев, за что Господь наградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимых больных.