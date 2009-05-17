Херсон не отдает Киеву подводную лодку

Херсонская облгосадминистрация не отказывается от намерений создать в Херсоне «Морской музей» на базе старой советской подлодки СС -310.

Об этом УНИАН со ссылкой на результаты совещания под руководством главы Херсонской облгосадминистрации Бориса Силенкова сообщила пресс-служба ОГА.

Согласно сообщению, ОГА решила обратиться в мэрию Херсона с просьбой ближайшее время выделить участок под музей.

Справка УНИАН. Морской музей Херсонская ОГА планировала создать как филиал национального историко-архитектурного музея «Київська фортеця». В то же время власти Киева намеревались использовать подлодку в целях создания другого столичного музея. В сентябре 2008 г. секция Архитектурно-градостроительного совета Киева одобрила проект строительства военно-морского музейного комплекса «Перемога» на базе подводной лодки СС-310 и строительство административно-бытового здания по ул. Электриков в Подольском районе столицы. Строительство музея предполагалось в 2010-2012 годах.

Лодка отбуксирована в Херсон несколько лет назад из Севастополя, где состояла на вооружении Черноморского флота Российской федерации. После списания лодка была подарена Россией Украине. Сейчас лодка находится в полузатопленном состоянии на территории ОАО «Херсонский судостроительный завод».