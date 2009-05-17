Почему «бабушки Черновецкого», а не дедушки?

Наиболее дискриминированными категориями населения украинцы считают пенсионеров и молодежь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на общественных слушаниях «Пути усовершенствования законодательства по противодействию дискриминации, расизму и ксенофобии в Украине» заявил научный сотрудник факультета социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор ПУШКАРЬ, ссылаясь на результаты социально-психологического исследования бытовых представлений о правах человека, проведенного вместе с Харьковской правозащитной группой.

«По данным анкетирования, мы имеем очень распространенную дискриминацию по возрасту (т.н. эйджизм), над преодолением которой теоретически должны были бы работать государственные и общественные организации. Но информация о такой работе у нас отсутствует», - отметил эксперт. По его словам, чаще всего опрошенные респонденты упоминали дискриминацию пенсионеров (40%) и молодежи (21,2%), иногда – детей.

По данным фокус-групп, среди дискриминационных практик наиболее распространены возрастные ограничения при приеме на работу. Так, по мнению эксперта, практика отказа в приеме на должность слишком молодых людей лишает их возможности научиться работать, в то время как слишком «старым», то есть людям после 50, 40 или даже 30 лет отказывают в приеме на работу. Кроме того, отметил В.ПУШКАРЬ, украинские пенсионеры фактически исключены из жизни социума.

Также украинцы считают, что в стране существует гендерная дискриминация женщин (24%) и мужчин (3,3%), причем «наличие последней практически замалчивается». По словам В.ПУШКАРЯ, цифра 3,3% может быть несколько заниженной, потому что «жаловаться на дискриминацию себя по половому признаку противоречит стереотипам мужского поведения в Украине». «Вспомним о любимых «бабушках Черновецкого» – объекте социальной политики гречишного популизма. Почему бабушки, а не дедушки? Потому что большинство мужчин в Украине не успевают прожить достаточно, чтобы их социально защитили», - считает В.ПУШКАРЬ. По его словам, мужчины на 5 лет позже женщин выходят на пенсию и на 10 лет раньше их умирают

19,8% опрошенных считают дискриминированными сексуальные меньшинства. Как отметил В.ПУШКАРЬ, это значительно больше, чем, по данным сексологов среди населения, имеется собственно представителей сексменьшинств. «Соответственно, большая часть тех, кто отметил эту разновидность, являют собой «сочувствующих» вне меньшинств, которым известно о фактах дискриминационного поведения в отношении лиц нетрадиционной ориентации», - отметил В.ПУШКАРЬ.

Также, по его данным, дискриминированными по социальному статусу опрошенные назвали крестьян – 31,5% (в городской выборке), рабочих – 17,3%, людей умственного труда – 12%, частных предпринимателей – 9,4%. По мнению эксперта, причинами в случае наемных работников из села и города является в первую очередь низкая оплата труда и ее тяжелые условия; в случае предпринимателей – избыточное негативное внимание со стороны государственных органов.

Кроме того, 14,2% опрошенных считают, что в Украине дискриминируют национальные меньшинства. Другая периодически упоминавшаяся форма дискриминации – религиозная. По словам В.ПУШКАРЯ, фактически ее в Украине почти нет, но в бытовых представлениях ее наличие отмечают 8,1% респондентов.

В ходе исследования было обработано 907 анкет, полученных в 18 городах Украины; типичный размер локальной выборки – 50 анкет. Данные исследования в общем случае могут рассматриваться как репрезентативные в отношении городского населения Украины. Кроме того, данные с достаточно высокой доверительной вероятностью (около 0,7-0,8) могут быть распространены на все население Украины.