Баррозу предупредил Украину, что сначала может быть больно

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отмечает, что новая инициатива «Восточного партнерства» предоставит больше возможностей Украине играть ведущую роль среди восточных соседей Европейского Союза.

Об этом председатель ЕК сказал в своем обращении к украинскому народу по случаю Дня Европы.

«Украина - это страна с огромным экономическим и человеческим потенциалом, которой назначено играть политическую роль. Новая инициатива “Восточного партнерства” с ЕС предоставит больше возможностей Украине играть ведущую роль среди восточных соседей ЕС», - сказал Ж.БАРРОЗУ, в то же время отметив, что такой большой потенциал может быть реализован только при условии срочного осуществления системных реформ, что является крайне необходимым на данном этапе, особенно во времена финансово-экономического кризиса.

Он отметил, что поначалу такие реформы могут быть болезненными, но они позволят Украине оставить большое наследство будущим поколениям: создать процветающую и современную Украину, интегрированную в европейскую семью.

Он заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции: «ЕС будет продолжать помогать и поддерживать вас. Мое обращение к вам четкое: вы, украинский народ, не сами! Мы – единая Европа, объединенная нашими взглядами, общими корнями и соблюдением принципа солидарности».

Президент ЕК также отметил, что ЕС и Украина успешно работают над завершением будущего соглашения об ассоциации, что также откроет глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. По словам Ж.БАРРОЗУ, такая тесная политическая ассоциация и экономическая интеграция принесут практическую пользу и новые возможности нашим народам, включая открытие рынка украинской продукции для около 500 миллионов человек.

Однако, отметил Ж.БАРРОЗУ, стратегический выбор принятия европейских ценностей являет собой лишь начало длинного процесса интеграции в ЕС. Он сказал, что европейская интеграция это прежде всего процесс существенных структурных реформ у себя в стране, конечной целью которых является улучшение благосостояния украинского народа. Он пожелал украинцам всего самого хорошего в будущем и хорошего празднования Дня Европы.