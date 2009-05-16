Кто убил инкассаторов в Харькове?

Генеральная прокуратура Украины считает, что оперативными службами и органами следствия, которые проводят расследование уголовного дела по фактам разбойных нападений на инкассаторов ряда банков Харькова, не приняты исчерпывающих меры для раскрытия преступлений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, об этом шла речь на выездном совещании в Харькове, которое провел заместитель Генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА в рамках осуществления прокурорского надзора за проведением оперативно-розыскных мероприятий и расследованием «дела инкассаторов».

В ходе совещания, в котором приняли участие заместители министра внутренних дел Украины, ответственные за организацию досудебного следствия и уголовного розыска, была дана принципиальная оценка работе правоохранительных органов Харьковской области. Признано, что оперативными службами и органами следствия не приняты исчерпывающие меры для раскрытия преступлений.

В связи с этим в отношении ряда работников поставлен вопрос о привлечении к ответственности. Министерству внутренних дел предложено сформировать следственно-оперативную группу в составе наиболее опытных работников.

Также принято решение о принятии дополнительных совместных мер, направленных на активизацию оперативно-розыскной работы и расследование отмеченных резонансных преступлений, выполнение которых будет контролироваться Генеральной прокуратурой Украины и МВД, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 г. в Харькове было совершено нападение и убийство трех инкассаторов. Женщина, которая стала свидетелем нападения, была ранена. Нападающие применили автоматическое оружие. Они скрылись с места преступления на двух автомобилях, один из которых инкассаторский ВАЗ 2109. По данным милиции, нападающие похитили 300 тыс. грн. банковских денег.

В апреле 2009 г. прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК по статье «бандитизм» объединил в одно все дела по всем фактам нападений на инкассаторов в Харькове, которые были совершены неизвестными лицами в течение 2001 – 2009 гг.

По данным пресс-службы прокуратуры, на протяжении 2001-2009 годов в Харькове участники банды совершили четыре дерзких разбойных нападения, в частности, с применением огнестрельного оружия на экипажи инкассации Харьковского филиала АКБ «Правэксбанк», Харьковского областного управления ОАО «Сбербанк» и АППБ «Аваль» в городе Харькове, во время которых убиты 10 человек, нанесены телесные повреждения разной степени тяжести четырем лицам, похищено около 1 млн. 219 тыс. грн., свыше 33,5 тыс. долларов США, 4,3 тыс. евро, 37 тыс. российских рублей, 3 автомобиля, 3 пистолета, 2 автомата и патроны к ним.