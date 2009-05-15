Тимошенко не разделяет опасений Ющенко за "Нафтогаз"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что практика расчетов за газ за счет его транзита по территории Украины является не чем-то новым для Украины и применялась до появления на рынке компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня, комментируя заявление Президента о том, что такая форма расчета приведет к банкротству компании.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что на сегодняшний день ничего не угрожает собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Ни в коем случае сегодня, когда прошло оздоровление, когда нормально работает НАК «Нафтогаз», ничего не угрожает собственности НАК «Нафтогаза» и могу заверить вас, что НАК «Нафтогаз» вовремя рассчитывается, полностью свои обязательства выполняет и работает сегодня достаточно уверенно финансово. Нам удалось за год с небольшим навести порядок полностью в газовой сфере», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.