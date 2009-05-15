В Украину возвращается тепло
13:20, 15 мая 2009Общество
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Погода на завтра
Завтра в Украине ожидается переменная облачность, в южной части, а днем и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24°, на севере Левобережья 15-18°; в южной части и на Закарпатье ночью 8-13°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.
В Киевской области в субботу - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.
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