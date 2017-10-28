Под зданием Кабмина прошел марш за легализацию марихуаны (фото)

В Киеве возле здания Кабмина устроили акцию «Марш свободы» с требованием декриминализации незначительных правонарушений в сфере оборота наркотиков и урегулирования доступа к медицинской марихуаны.

Требованиями участников акции стали декриминализация незначительных правонарушений в сфере оборота наркотиков (хранение небольших количеств конопли без цели сбыта), а также урегулирования законного доступа к медицинскому каннабиса для украинских пациентов, которые сегодня лишены эффективного лечения.

Как сообщили УНИАН участники марша, в частности, речь идет о реализации права медицинских и научных организаций на использование каннабиноидов и их производных в научных и медицинских целях, что сегодня невозможно в Украине благодаря действующему законодательству. Участники Марша поддержали обращение украинских ученых к правительству Украины с требованием урегулировать порядок ограниченного контролируемого обращения каннабиса для научной деятельности, предусмотренное ст. 20 Закона Украины о наркотических средствах и прекурсорах.

Также участники марша ожидают изменений в Указ № 188 МЗ Украины, который сейчас определяет 5 граммов каннабиса, как порог уголовного преследования за хранение без цели сбыта. Это самый низкий показатель среди стран Европы и он приводит к вопиющей ситуации, когда львиная доля судебных приговоров за наркопреступления касается хранения для личных нужд, а организованная наркопреступность имеет самые низкие шансы быть преследуемой. Об этом заявил пресс-атташе Марша Свободы Тарас Ратушный со ссылкой на статистику Высшей судебной администрации Украины за 2016 год, где за сбыт наркотиков было вынесено всего 729 приговоров, в то время, как за хранение без цели сбыта - 6997, а из них более 5000 - за хранение незначительных количеств.

«Совершенно очевидно, что действующий законодательный алгоритм блокирует усилия правоохранительной и судебной системы в приоритетных направления деятельности - борьбе с организованной наркопреступностью. До 80% уголовных производств в сфере незаконного оборота наркотиков касаются не серьезных сусильних вызовов, а малозначительных случаев хранения нескольких граммов конопли для личных нужд, где применение административного кодекса является единственным адекватным ответом», - заявил Тарас Ратушный.

Рабочей группе, созданной Кабинетом Министров, необходимо наконец разработать проект таких изменений на выполнение Стратегии государственной политики в отношении наркотиков, говорится в заявлении участников Марша Свободы. А именно - определиться с целесообразностью депенализации некоторых деяний, связанных с наркотиками, декриминализации деяний, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса Украины путем внесения соответствующих изменений в законодательство с сохранением за этими действиями статуса административного правонарушения.

Также от правительства требуют утверждения порядка использования каннабиса для научных целей согласно ст. 20 Закона Украины о наркотических средствах. По мнению участников марша это позволит наконец начать научные исследования каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных средств.

В апреле этого года украинские ученые обратились с открытым письмом в Кабинет министров Украины с требованием урегулировать научные исследования терапевтического действия каннабиса и его активных компонентов. Среди подписантов академик Национальной академии наук Украины, доктор биологических наук Олег Кришталь, доктор медицинских наук Виктор Досенко, кандидаты биологических наук Дмитрий Исаев, Александр Максимюк и Алексей Болдырев, кандидаты медицинских наук Юрий Жигарев (врач-инфекционист) и Василий Нагибин. На сегодня свою подпись под открытым обращением поставили более 40 украинских ученых.

В этом году Марш Свободы организовано совместно общественными объединениями «Объективная реальность», «Наркополитика» и «Единый опыт» (United Experience) при участии ОО «Украинский конопляное ассоциация». Отмечается, что организационный комитет открыт для участия в качестве негосударственных организаций, так и неформальных инициативных групп, которые разделяют требования и задачи движения.

Как сообщает Громадське, правопорядок обеспечивают представители полиции. Акция проходит без конфликтов и других инцидентов.