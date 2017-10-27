Под Киевом задержали россиянина с героином на 7 миллионов гривень (фото, видео)

На Киевщине задержали 29-летнего россиянина и его знакомую из Республики Беларусь. Из их автомобиля следователи изьяли около 2,6 кг героина, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что один грамм данного элитного наркотического средства по ценам «черного рынка» стоит около 100 долларов США.

«Изъятые наркотические вещества под охраной направлены на соответствующие экспертизы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Задержанным может грозить до восьми лет лишения свободы. Продолжается комплекс неотложных следственно-оперативных действий. Полицейские устанавливают, откуда и куда переправлялся данный груз», - говорится в сообщении.

Как говорится в сюжете ТСН, полицейские охотились на похитителей автомобилей, и остановили машину, которая показалась подозрительной, в которой в процессе обыска нашли в большой коробке со стиральным порошком героин».