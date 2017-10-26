Впервые на Днепропетровщине дети будут лечиться в современных условиях - Резниченко

В Днепре впервые за 50 лет ремонтируют педиатрическое отделение Центра матери и ребенка имени профессора Руднева. После завершения ремонта ключевая областная больница сможет обеспечить маленьким пациентам наивысший уровень комфорта, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

«Президент Петр Порошенко поставил нам задачу привести все больница области к современным стандартам. Жители Днепропетровщины, в том числе маленькие пациенты, должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Для этого мы ремонтируем больницы и оснащаем их новым оборудованием», - сообщил глава Днипро ОГА Валентин Резниченко.

Областная больница имени Руднева обслуживает детей со всей Днепропетровщины. Несмотря на социальную важность и высокую нагрузку, больница 50 лет стояла без капитального ремонта.

Команда Резниченко решила не просто отремонтировать здание, но и сделать его максимально комфортным для самых маленьких пациентов. Дизайн внутренних помещений, где будут находиться дети, станетдружелюбным и веселым. Стены разрисованы яркими картинками, которые помогут детям не грустить и чувствовать себя лучше.

«Мы стремились создать условия как для детей, так и для родителей, что находятся с ними. Поэтому больница будет похожа скорее на хороший отель, нежели на унылое медучреждение старого образца. Не секрет, что дети в больнице чувствуют тревогу и дискомфорт. Мы хотим помочь им выздоравливать в дружелюбной атмосфере», - пояснил Валентин Резниченко.

В ходе капитального ремонта в больнице поменяли системы коммуникаций, вентиляцию, отопление, установили энергосберегающие окна и освещение. Вход и внутренние помещения адаптировали для людей с особыми потребностями, так что пациенты с малой подвижностью смогут без препятствий перемещаться на коляске.

Сейчас строители заканчивают внешние и внутренние отделочные работы. Открытие обновленного отделения состоится уже в ноябре. Педиатрия больницы имени Руднева сможет одновременно принимать 58 детей с мамами, кроме того, создано 15 мест для дневного пребывания. До ремонта больница была рассчитана лишь на 40 мест.

Особой гордостью обновленной больницы врачи считают отделение реабилитации новорожденных. По словам главного врача Игоря Македонского, с новым суперсовременным оборудованием оно станет первым в Украине.

«В следующем году мы планируем достроить хирургическое отделение больницы. А в этом году, вместе с педиатрическим отделением, завершим ремонты 20 медучреждений области. Жители Днепропетровщины будут получать медицинскую помощь в достойных условиях», - заверил глава Днипро ОГА Валентин Резниченко.