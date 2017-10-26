В Украине увеличивается количество сторонников вступления в Евросоюз и НАТО (инфографика)

В Украине увеличивается количество сторонников вступления в ЕС и НАТО: если бы соответствующие референдумы проводились в сентябре 2017 года, за вступление в Евросоюз было бы отдано 77% голосов, за вступление в Альянс - 62%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что большинство жителей Украины поддерживают вступление Украины в ЕС, и по сравнению с маем 2017 года готовность населения проголосовать за вступление Украины в ЕС возросла: в сентябре за вступление в ЕС было бы отдано 77% голосов, против - 23%.

На референдуме относительно вступления в НАТО голоса распределились бы следующим образом: 62% - за вступление Украины в НАТО, 38% - против. «По сравнению с маем этого года, доля людей, которые готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО, немного увеличилась», - сообщили в КМИС.

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В то же время вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном большинство населения не поддерживает: если бы соответствующий референдум проводился в сентябре, за вступление в Таможенный союз проголосовали бы 22%, против - 78%. «Отношение к интеграции в Таможенный союз в течение последних трех лет остается практически неизменным», - отмечают социологи.

На вопрос о желаемом направление внешней политики 53% опрошенных высказались за присоединение Украины к ЕС, 11% - за присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, а 24% считают, что Украина должна развиваться независимо, не входя ни в одно из этих объединений.

«По сравнению с началом года поддержка проевропейского курса немного усилилась, вместе с тем уменьшился процент тех, кто назвал желаемым неприсоединение ни к ЕС, ни к Таможенному союзу, или присоединение к Таможенному союзу», - сообщают социологи.

*** С 16 сентября по 1 октября 2017 г. Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3%.