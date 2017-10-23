Больше всего украинцы доверяют волонтерам, церкви и ВСУ - опрос

Больше всего украинцы доверяют волонтерам, церкви и Вооруженным силам Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 октября 2017 года.

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Так, волонтерским организациям доверяют 66,7% респондентов, церкви - 64,4%, Вооруженным силам Украины - 57,3%, добровольческим батальонам - 53,9%, Национальной гвардии Украины - 52,6%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 50,5%.

Менее 50% доверия имеют общественные организации. Им доверяет 48% украинцев. Государственной пограничной службе доверяют 46,4% опрошенных, украинским СМИ - 48,3%.

Справка. В ходе исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.