Прокуратура назвала несколько версий покушения Мосийчука

Рассматривается несколько версий вчерашнего взрыва в Соломенском районе Киева, в том числе покушение на народного депутата Игоря Мосийчука, организованное российскими спецслужбами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко на брифинге.

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"Рассматривается несколько версий этого преступления. Первая версия, ее озвучил и сам господин Мосийчук, - это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбами РФ. Об исполнителях мы будем разговаривать только тогда, когда установим преступников", - сказал он.

Вторая версия, по словам прокурора, - это политическая деятельность Мосийчука, его общественная позиция внутри государства.

"Третья версия - покушение на убийство Мосийчука на личной почве", - отметил Кононенко.

Вместе с тем, по его словам, следствие не исключает и другие версии.

"Там еще был политолог Виталий Бала. Мы также не можем не рассматривать эту версию. Возможно, какие-то были вопросы к самому Бале. И мы не можем отвергать версию о покушении на убийство любого общественного или политического деятеля, который мог находиться на канале Espreso .tv в то время", - добавил Кононенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них народный депутат Игорь Мосийчук, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.