Парламентская комиссия с подачи СБУ искала в Кабмине "преступную группу"

Информация о принадлежности представителей правительства Украины «к какой-то преступной группе не находит своего подтверждения».

Об этом говорится в предварительных выводах временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции Украины и действующего законодательства Украины при выполнении своих обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины). Предварительные выводы на заседании ВСК зачитал председатель комиссии народный депутат Роман ЗВАРИЧ.

При этом на заседании не было кворума, поэтому эти предварительные выводы ВСК не голосовались.

Р.ЗВАРИЧ сообщил, что во время разговоров ни председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, ни его заместитель Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не смогли предоставить доказательств о существовании преступной группы. По его словам, они «кроме господина Тараса ШЕПИТЬКО не смогли назвать конкретных лиц, которые бы входили в эту преступную группу».

Р.ЗВАРИЧ отметил, что руководители СБУ говорили: «мы знаем, что группа существует, но не знаем из кого она состоит, кроме господина ШЕПИТЬКО». По словам председателя ВСК, это дает основания сделать вывод «что такой группы не существует». Также в предварительных выводах речь идет о том, что СБУ не предоставила «никаких убедительных доказательств и не навела достаточных оснований о целесообразности привлечения вооруженных бойцов элитного спецподразделения СБУ «Альфа» к проведению выемки документов в НАК «Нафтогаз Украины» и фактического захвата ими административного помещения НАК «Нафтогаза».

В то же время в озвученных Р.ЗВАРИЧЕМ предварительных выводах отмечается, что «нет никаких оснований констатировать, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в какой-то форме вмешивался в ход расследования дела».

По словам Р.ЗВАРИЧА, не подтвердилась информация о том, что якобы пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА говорила о том, что Президент Украины взял под личный контроль ход расследования. «Должен констатировать, что этот факт не подтвердился», - добавил Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что задержание Т.ШЕПИТЬКО было «незаконным». Он считает, что со стороны «господина ВЕРГЕЛЕСА совершено преступление – незаконное задержание Т.ШЕПИТЬКО, поскольку оснований для этого не существовало».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках расследования дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Т.ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

И.о. председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы.

24 марта Шевченковский райсуд признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил ее постановление о возбуждении указанного уголовного дела. 1 апреля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда столицы о закрытии уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами «Нафтогаза» 6,3 млрд. кубометров газа и признании незаконным задержание заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Т.ШЕПИТЬКО.