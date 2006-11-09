Глава Харьковского облсовета попросил Макса Бешеного о помощи

Председатель Харьковского областного совета Василий САЛЫГИН обратился к российскому бизнесмену Максиму КУРОЧКИНУ с предложением найти в России людей, которые бы наладили поставки в Харьковскую область более дешевых нефтепродуктов, газа, зерна и муки.

Как передает корреспондент УНИАН, о своих переговорах с М.КУРОЧКИНЫМ председатель облсовета сообщил местным журналистам.

“КУРОЧКИН мне сказал, что многие бизнесмены России сегодня с настороженностью смотрят на нынешнюю ситуацию в Украине, в том числе в Харьковской области. Я ему посоветовал, чтобы вместо того, чтобы смотреть с настороженностью на ситуацию в Украине, было бы приятно, чтобы российские бизнесмены делали все для того, чтобы улучшить жизнь граждан в нашей стране”, - сказал В.САЛЫГИН.

Так, отметил он, “когда речь зашла о Харьковской области, то я ему (КУРОЧКИНУ – УНИАН) говорю: “А почему бы вам не найти людей, которые бы занялись тем, чтобы как можно подешевле поставлять горюче-смазочные материалы, прежде всего для сельскохозяйственного комплекса Харьковской области, где найти газ, возможно, дешевле, чем его сегодня будет поставлять “Нафтогаз Украины”, или поставлять зерно и муку”.

Необходимость поставок из России дешевого зерна и муки В.САЛЫГИН обосновывает, в частности, тем, что “очень успешно вывезли запасы сегодня зерна из Украины, и не такие уж большие запасы остались и муки на хлебопекарнях”.

На вопрос журналистов о том, какие конкретно договоренности достигнуты, и о каких предприятиях идет речь, В.САЛЫГИН ответил, что он “не участвовал в переговорах как бизнесмен”, а говорил с М.КУРОЧКИНЫМ “как частное лицо”.

Ранее в интервью местным журналистам В.САЛЫГИН отмечал, что привлекательность фигуры М.КУРОЧКИНА заключается в том, что у последнего есть связи с российским “Газпромом”. “Я знаю, что он работает с “Газпромом” России”, - сказал В.САЛЫГИН.