Украинские ветераны произвели фурор на Марафоне морской пехоты в США

30 тыс. участников съехались со всего мира - раненые, ветераны с инвалидностью, члены семей погибших и их друзья. Ребят в футболках с надписью "Армия Украины" громко приветствовали болельщики с сине-желтыми флагами. И те не подвели, говорится в сюжете ТСН.

В программе соревнований - 10 км на протезах, 42 км на велосипеде с ручным режимом управления.

Десятерых ребят в футболках с надписью "Армия Украины" громко приветствовали болельщики с сине-желтыми флагами. Чтобы поддержать наших ребят американские украинцы ехали за сотни километров.

Участник марафона Александр Чалапчий, который потерял на фронте обе ноги, преодолел с помощью рук на велосипеде 42 км за три с половиной часа и занял 9 место.

Другой участник Дмитрий Котов только две недели назад выписался из госпиталя и на новых протезах вышел на марафон, где преодолел 10 км.

По 10 км преодолели еще трое победителей - Юрий Дмитренко, Дмитрий Блохин и капитан команды Вадим Свириденко.