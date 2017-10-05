Большинство украинцев готово отстаивать территориальную целостность с оружием в руках - опрос

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года, 54% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, что почти вдвое больше по сравнению с 2012 годом.

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Таких две трети жителей Центра и Запада. На Юге таких – половина. Зато на Востоке 52% сказали, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (26% готовы, 22% - не определились). Патриотически настроенных больше среди мужчин, украиноязычных и более состоятельных.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 20-29 сентября 2017 г.