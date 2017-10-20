ДТП в Харькове: адвокаты могут смягчить наказание для Зайцевой - СМИ

В Харькове суд арестовал на два месяца без возможности внесения залога подозреваемую в совершении ДТП с пятью погибшими Елену Зайцеву. Адвокат Иван Либерман рассказал, как может завершиться судебный процесс в Харькове, пишет издание "Вести".

"Но уже при пересмотре меры пресечения, ведь адвокаты подадут апелляцию, девушку выпустят домой. Или ее защитники подождут два месяца и при очередном продлении меры пресечения она отправится под домашний арест. Например, с электронным браслетом. Я был в Харьковском СИЗО, инспектировали условия, в которых там пребывают заключенные. Там есть камеры с неплохими условиями и повышенного комфорта. Хотя, возможно, она уже сегодня окажется на свободе, но с электронным браслетом", - говорит Либерман.

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Молчание, которая хранит студентка, тоже пойдет ей только на пользу. "Первое – это подозреваемый сразу отказываются давать любые показания, ссылаясь на статью Конституции "ничего не буду о себе свидетельствовать". Не имея никаких предварительных показаний, это дает право адвокатам и родственникам быстренько создать версии, по какой причине случилось ДТП. Одна из хитростей – это сказать, что потеряла сознание за рулем. То есть ей внезапно стало плохо, начала сползать вниз, и нога, поскольку она была на педали газа, привела к тому, что машина неконтролируемо летела, перевернулась. А водитель сама осталась чудом жива", – рассказывает адвокат.

Версия о том, что раньше никаких проблем со здоровьем не было, а плохо стало внезапно, может пойти водителю на пользу. Ведь если бы девушка ранее себя плохо чувствовала, и при этом села за руль, то это могло бы обернуться против нее. И молчание студентки, которым она воспользовалась, дает возможность защитникам формировать свои версии случившегося.

Также можно установить, что данный автомобиль был с дефектом. А сразу несколько "независимых экспертиз" покажут технические неисправности "Лексуса". "И причин могут быть сотни. Автотехнические эксперты могут написать, что бракованной была, например, не педаль газа, а дроссельная заслонка. Они ее поковыряют, и все будет нормально. Или результаты покажут, что там что-то заело, запало, не сработали тормоза. А девушка тормозила", – допускает Либерман.

Дальше, по словам юриста, могут пойти в ход "смягчающие обстоятельства". "При определении меры наказания, а санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения, виновники могут быстро забеременеть, меценаты – взять под опеку одиноких бабушек, дедушек, сирот, инвалидов, бездомных животных. Еще пойдут в ход положительные характеристики из разных церквей, общественных организаций, фондов, школы, института и любых организаций, с которыми она за всю свою жизнь пересекалась. Адвокаты возьмут справки от наркологов и полиции, что на учете на стояла и к криминальной ответственности никогда не привлекалась. И это тоже будут смягчающие обстоятельства, которые повлияют на решение суда", – пояснил эксперт.

Самое худшее для водителя то, что сейчас есть пятеро погибших, а шесть потерпевших живы, но получили травмы разной степени тяжести. "Очень смягчающим обстоятельством является возмещение материального и морального ущерба. У нас за деньги, к сожалению, многим можно закрыть рот. И потерпевшие, родственники погибших пойдут к нотариусу, напишут заявление, что получили определенную сумму, никаких претензий к водителю не имеют и в дальнейшем не будут", – добавил адвокат.

Суммы, которые могут выплачивать потерпевшим, очень разнятся. "В моей практике были близкие погибшего, которым хватило 5 тыс. грн компенсации. Они написали, что не имеют претензий. Объяснили: "Все равно брата не вернешь, а для нас это большие деньги". А был случай, когда родственникам погибших в аварии выплатили в общей сложности $1,5 млн морального ущерба. Я вел это дело, и суд постановил выплатить по 3 млн грн всем потерпевшим – супругу и трем детям", – говорит Либерман.

По информации адвоката, уже сейчас защитники харьковской студентки "работают" с потерпевшими.

И далее с учетом "смягчающих обстоятельств", лет, характеристик и всего вышеперечисленного суд может применить еще одну статью – "меры наказания ниже минимального порога". И если минимум по ней – это пять лет, то она может получить пят лет не реального лишения свободы, а условно, с отсрочкой приговора на три года. Обычно именно такие наказания и получают за подобные преступления в Украине. И если в эти три года водитель не совершит других уголовных преступлений, то освободится от уголовного наказания. То есть, убив пять человек, она будет ходить по ресторанам, ездить за границу и жить той жизнью, которой жила до этого.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова вблизи перекрестка ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.