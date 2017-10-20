"Режимная территория": нардеп пожаловалась на необоснованные проверки водителей возле АП (видео)

09:39, 20 октября 2017
Общество
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Правоохранители отказывались называть нардепу фамилии и основания для проведения обыска имущества.

Войцицкий отметила, что отказ называть свою фамилию, законные основания проведения обыска имущества является недостойным для работников государственных силовых структурфото УНИАН

Нардеп Виктория Войцицкая пожаловалась на проверки водителей в центре Киева у АП. Об этом она написала в Facebook.

"Поднимаюсь по улице Лютеранской. За полквартала к Администрации президента останавливают каждую машину. Полицейские, которые явно из старой когорты, не представляются и сразу требуют открыть багажник. Каждого водителя. Останавливаюсь. Ни доброго утра (то может и не обязательно), ни имени/отчества/фамилии. Единственная фраза: "откройте багажник". На просьбу объяснить, на основании чего требуют открыть багажник, позвали начальника. Начальнику было лень представляться. Артем из УГО без фамилии пытался убедить, что улица является "режимным объектом", - отметила нардеп.

По словам Войцицкой, он не смог, или не захотел ознакомить ее с приказом, где определена именно эта часть улицы как "режимный объект".

"То есть, я должна поверить человеку без фамилии и удостоверения при его персональном требовании открыть багажник моего автомобиля, - то есть абсолютно безосновательно предоставить доступ к моей частной собственности. Конечно, лицо "безымянного" сотрудника УГО немного изменилось, когда в конце нашего общения он увидел мое удостоверение... но я принципиально до последнего не показывала его, потому что считаю, что к каждому украинцу должно быть равное отношение, независимо от наличия или отсутствия "корочки". - пояснила нардеп.

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"Каждый из нас имеет право быть уведомленным должным образом относительно мер безопасности, времени, места и формы их применения, а не прятаться за общими фразами "режимный объект", "откройте багажник", "требование УГО", - добавила она.

Войцицкая отметила, что данное поведение, в частности отказ называть свою фамилию, законные основания проведения обыска имущества является недостойным для сотрудников государственных силовых структур.

Согласно п.4 ст.17 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», военнослужащие Управления государственной охраны Украины обязаны защищать и уважать конституционные права и свободы человека и гражданина, быть образцом высокой культуры, скромности и выдержки.

Войцицкая обратилась к руководству УГО с просьбой предоставить разъяснение и добавила скан обращения в Управление Государственной службы охраны.

Как сообщал УНИАН, ночью около 300 активистов провели митинг на Банковой неподалеку от здания Администрации президента, требуя внести законопроект об антикоррупционном суде. Впоследствии они вернулись в палаточный лагерь, развернутый на улице Грушевского и в Мариинском парке возле Верховной Рады.

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