"Режимная территория": нардеп пожаловалась на необоснованные проверки водителей возле АП (видео)

Нардеп Виктория Войцицкая пожаловалась на проверки водителей в центре Киева у АП. Об этом она написала в Facebook.

"Поднимаюсь по улице Лютеранской. За полквартала к Администрации президента останавливают каждую машину. Полицейские, которые явно из старой когорты, не представляются и сразу требуют открыть багажник. Каждого водителя. Останавливаюсь. Ни доброго утра (то может и не обязательно), ни имени/отчества/фамилии. Единственная фраза: "откройте багажник". На просьбу объяснить, на основании чего требуют открыть багажник, позвали начальника. Начальнику было лень представляться. Артем из УГО без фамилии пытался убедить, что улица является "режимным объектом", - отметила нардеп.

По словам Войцицкой, он не смог, или не захотел ознакомить ее с приказом, где определена именно эта часть улицы как "режимный объект".

"То есть, я должна поверить человеку без фамилии и удостоверения при его персональном требовании открыть багажник моего автомобиля, - то есть абсолютно безосновательно предоставить доступ к моей частной собственности. Конечно, лицо "безымянного" сотрудника УГО немного изменилось, когда в конце нашего общения он увидел мое удостоверение... но я принципиально до последнего не показывала его, потому что считаю, что к каждому украинцу должно быть равное отношение, независимо от наличия или отсутствия "корочки". - пояснила нардеп.

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"Каждый из нас имеет право быть уведомленным должным образом относительно мер безопасности, времени, места и формы их применения, а не прятаться за общими фразами "режимный объект", "откройте багажник", "требование УГО", - добавила она.

Войцицкая отметила, что данное поведение, в частности отказ называть свою фамилию, законные основания проведения обыска имущества является недостойным для сотрудников государственных силовых структур.

Согласно п.4 ст.17 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», военнослужащие Управления государственной охраны Украины обязаны защищать и уважать конституционные права и свободы человека и гражданина, быть образцом высокой культуры, скромности и выдержки.

Войцицкая обратилась к руководству УГО с просьбой предоставить разъяснение и добавила скан обращения в Управление Государственной службы охраны.

Как сообщал УНИАН, ночью около 300 активистов провели митинг на Банковой неподалеку от здания Администрации президента, требуя внести законопроект об антикоррупционном суде. Впоследствии они вернулись в палаточный лагерь, развернутый на улице Грушевского и в Мариинском парке возле Верховной Рады.