Киевская милиция заметила улучшение криминогенной ситуации

По результатам оперативно-служебной деятельности органов и подразделений Главного управления МВД Украины в городе Киеве за 4 месяца 2009 года наблюдается улучшение криминогенной ситуации в столице.

Об этом сообщает столичное управление МВД Украины.

Так, в результате принятых мер произошла определенная стабилизация криминогенной ситуации, а именно заметно уменьшилось количество преступлений против жизни и здоровья человека. В частности, уменьшилось количество преднамеренных убийств (с 39 до 34), фактов нанесения тяжелых телесных повреждений (с 67 до 46), причинение тяжелых телесных повреждений со смертельным исходом (с 20 до 15).

Также отмечается в этом году улучшение результатов работы на приоритетных направлениях противодействия общекриминальной преступности. В частности, органами и подразделениями Главного управления раскрыто 4 тысячи 682 преступления, что на 5% больше, чем в прошлом году, в том числе 150 особо тяжких и 1 тыс. 410 тяжких преступлений, 27 преднамеренных убийств, 50 тяжелых телесных повреждений, 113 разбойных нападений, 498 ограблений, 1 тыс. 115 краж, из них 376 из квартир, 84 хулиганских деяния и 81 незаконное завладение транспортными средствами.

Разысканы 405 преступников, которые скрывались от правосудия и 85 без вести пропавших граждан, установлена личность 132 неопознанных трупов.

Сумма материального ущерба, нанесенного государству и пострадавшим гражданам преступлениями общекриминальной направленности, составляет 263,4 млн. грн., из которых обеспечено возмещение на общую сумму 207,6 млн. грн., или 79%.

В Киеве проводились комплексные общегородские оперативно-профилактические операции «Улицы города», «Новогодние каникулы», «Визит», «Учебные заведения», «Мигрант», «Подучетчик», «Надсмотр», «Розыск», «Батискаф», «Каникулы», «Мигрант» и «Дети улицы».