Фото с места аварии, в которой погиб Игорь Пелых

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве в автокатастрофе погиб известный тележурналист Игорь Пелых.

ДТП произошло сегодня приблизительно в 5.00 на проспекте Победы, 82.

Водитель автомобиля “Honda Accord”, двигаясь в третьей полосе движения со стороны ул. Дегтяревской в направлении ул. Щербакова, во время обгона столкнулся с автомобилем “Volkswagen Passat”, который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль “Honda” выехал на зеленую зону, где совершил наезд на дерево и перевернулся.

Кроме Игоря Пелыха, в аварии погиб еще один пассажир автомобиля “Honda ”. Еще один пассажир этого же автомобиля с полученными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу. Водитель убежал с места происшествия. Его ищут.

Фото Виктора Кущенко, УНИАН