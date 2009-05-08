В ДТП погиб известный тележурналист Игорь Пелых (уточненная)

Сегодня утром в Киеве в автокатастрофе погиб известный тележурналист Игорь Пелых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД, ДТП произошло сегодня приблизительно в 5.00 на проспекте Победы, 82.

По предварительным данным, водитель автомобиля “Honda Accord”, двигаясь в третьей полосе движения со стороны ул. Дегтяревской в направлении ул. Щербакова, во время выполнения маневра опережения не выбрал безопасный интервал и совершил касательное столкновение с автомобилем “Volkswagen Passat”, который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль “Honda” выехал на зеленую зону, где совершил наезд на дерево и перевернулся.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля “Honda”, среди которых был и тележурналист, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир этого же автомобиля с полученными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

Водитель «Honda» с места события скрылся и сейчас разыскивается.

Фото magnolia-tv.com